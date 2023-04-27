Позиция Франции не способствует мирному процессу в постконфликтный период.

Как сообщили в четверг Day.Az в МИД Азербайджана, об этом сказал 27 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, принимая находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной.

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