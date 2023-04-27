Азербайджан и Турция будут совместно производить беспилотники

Между министерством обороны Азербайджана и турецкой компанией "Baykar" подписан протокол о намерениях по совместному производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Азербайджане.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщила компания "Baykar".

"Сегодня наш генеральный директор Халук Байрактар ​​и заместитель министра обороны Азербайджана Агиль Гурбанов подписали протокол о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов между компанией "Baykar" и министерством обороны Азербайджана. В церемонии также принял участие заместитель министра обороны Азербайджана, командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Тахиров", - говорится в сообщении.