27 апреля состоялась встреча посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Галузиным, сообщили в четверг Day.Az в посольстве.

На встрече была обсуждена ситуация на дороге Лачин-Ханкенди, еще раз подтверждена важность неукоснительного соблюдения достигнутых договоренностей между лидерами Азербайджана, России и Армении по нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Полад Бюльбюльоглу подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в установлении долгосрочного мира в регионе и привержен положениям трехстороннего заявления.

Посол отметил, что армянская сторона в нарушение соответствующих пунктов указанного заявления до сих пор не выполнила свои обязательства по открытию всех коммуникационных линий в регионе и выводу незаконных армянских формирований с суверенных территорий Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент. КПП в начале дороги Лачин-Ханкенди, являющейся суверенной территорией Азербайджана, был установлен именно для предотвращения переброски из Армении живой силы, боеприпасов, мин и военной техники для незаконных армянских вооруженных групп на территорию Азербайджана.

Также было доведено до внимания, что Азербайджан обеспечит прозрачность использования Лачинской дороги и что дорога предназначена для трех целей - передвижения граждан, грузов и транспортных средств.

Как и прежде, будут создаваться все условия для проезда российского миротворческого контингента, Международного комитета Красного Креста и гуманитарных автомобилей по Лачинской дороге, а также решаться все остальные вопросы гуманитарного характера.

Подчеркнув, что число граждан Азербайджана, ставших жертвами мин, установленных Арменией, увеличивается, посол отметил, что трое азербайджанских военнослужащих получили ранения в результате подрыва грузовика на мине вблизи Шушинского района, и во время осмотра местности, где произошел инцидент, было установлено, что мины произведены в Армении в 2021 году. Он отметил, что это расценивается как очередная минная провокация армян, и КПП установлен для предотвращения подобных инцидентов в будущем.