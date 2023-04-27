Армянский кризис жанра: страна-лузер в поисках "виноватых"

Автор: Акпер Гасанов

Наблюдать за происходящим на армянской политической арене- занятие, сравнимое с наблюдением за выступлением клоунов на цирковой арене. Причем, клоунов старых, каждая реплика которых давно известна зрителям. Кризис жанра во весь рост стоит перед РА и армянством давно. Меняются лишь доказательства его глубины. На сей раз сигнал был подан близким к команде премьер-министра Армении Никола Пашиняна ресурсом - телеграм-канал "Баграмян 26".

Там пожаловались на ужесточение Россией "экономических санкций" против Армении и призвал армянскую общественность "сделать выводы". "Россия прибегла к экономическим санкциям, запретив экспорт армянской молочной продукции в Россию для того, чтобы заставить Армению пойти на некоторые уступки и согласиться на продиктованные условия. Теперь очередь дошла до ограничений на экспорт других видов сельскохозяйственной продукции и импорт сжиженного газа из России в Армению", сетует провластный телеграмм-канал.

Далее следуют сетования на тяготы жизни армянских фермеров и дальнобойщиков, которые сутками не могут вывезти сельхозпродукцию в РФ. Кроме того выясняется, что грузовики, ввозящие в Армению сжиженный газ, не могут въехать в Россию для заправки, из-за чего цена на сжиженный газ в Армении за последний месяц выросла почти на 80 процентов. "Российская сторона эти ограничения объясняет техническими проблемами. Однако очевидно, что происходящее является экономической санкцией против Армении и за этим стоит политический заказ", умозаключают на армянском телеграм-канале.

Поразительные, что и говорить, выводы. Совершенно очевидно, что не столь важна детализация нынешних жалоб Армению на Россию. Важнее тенденция. Начиная с первых дней 44-дневной войны руководство РА названивало в Москву, надеясь таким образом остановить победную поступь азербайджанской армии, которая день за днем восстанавливала территориальную целость нашей страны. Ясное дело, что эти надежды Пашиняна и его команды так и остались надеждами.

В первую очередь потому, что 44-дневная война шла на территории Азербайджана. По ней, в том числе и по мирным нашим городам, из российского оружия наносились удары с армянской стороны. Да и вооружена армянская армия была исключительно российским оружием, за которое она до конца не расплатилась и многое из которого ей было просто подарено. Но об этих подарках в РА быстро забыли.

Как и о том, что армяно-турецкую границу и воздушные ворота РА охраняются российской стороной. Одним словом, зависимость Армении от России является тотальной. А кто в этом виноват? Тут самое время армянской стороне взглянуть в зеркало и обнаружить там свое жалкое изображение. Вслед за чем признать, что ставка на территориальные претензии к Азербайджану привела к потере многих элементов армянской государственности и суверенитета.

Но, нет! В Армении предпочитают идти проторенным путем примитивных провокаций. И вот уже премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства, комментируя установление Государственной пограничной службой Азербайджана КПП в Лачине, заявил: "Лачинский коридор должны контролировать исключительно российские миротворцы". И это был очередной, примитивный ляп Никола Воваевича, который проделал путь от лидера "шашлычной революции" до "капитулянта".

Он снова пытается взвалить на Россию ненужные ей проблемы. Эти "финты ушами" армянской стороны порядком поднадоели даже известным своей анти-азербайджанской позицией российским пропагандистам. Которые открыто напоминают РА, что она нехило заработала за время российско-украинской войны, переправляя в РФ товары из третьих стран.

А еще, армянской стороне напоминают о том, что "танго танцуют вдвоем". Соответственно, ожидая отправки армянских военнослужащих, военной техники на российско-украинскую войну. Пойти на такое Армения, ясное дело, боится. В Ереване традиционно желают и российскую рыбку съесть и на европейские и американские санкции не напороться. Тем более, что мощные сигналы такого рода уже есть.

Патова получается ситуация. Армения недовольна всем и вся. Она хочет, чтобы придуманные ею проблемы, решал весь мир, а в РА только сливки снимали. Но в реальности получается совсем иначе. В мире давно уже поняли, сколь прибыльнее и правильнее налаживать отношения с прагматичным, сильным Азербайджаном, который прав в своих действиях, а не с вечно и на всех обиженной Арменией, которой попросту нечего предложить.