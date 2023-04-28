https://news.day.az/politics/1559498.html В азербайджанской армии выбирают лучшего снайпера - ВИДЕО
В азербайджанской армии выбирают лучшего снайпера - ВИДЕО
В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в Азербайджанской Армии проводятся состязания на звание "Лучший снайпер".
Как сообщили Day.Az в Минобороны, в ходе состязаний, состоящих из различных этапов, военнослужащие демонстрируют свои способности в эпизодах "Стрельба из неудобных положений", "Снайпер в обороне", "Снайпер в атаке", "Снайперская эстафета" и по другим эпизодам.
Основной целью проведения состязаний является проверка уровня подготовки военнослужащих и выявление лучшего снайпера в Азербайджанской Армии.
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