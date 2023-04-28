Подписан договор о сотрудничестве между Милли Меджлисом и Великим Национальным Собранием Турции

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, находящаяся с рабочим визитом в столице Турецкой Республики Анкаре для участия в XII пленарном заседании Парламентской ассамблеи тюркских государств, в рамках визита встретилась с председателем Великого Национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Как сообщили Day.Az в Милли Меджлисе, на встрече М. Шентоп отметил, что двусторонние отношения переживают свой пик, наши народы всегда будут вместе и в радости, и в горе. По его словам, Турция во все времена поддерживала и поддерживает Азербайджан - будь то во время 44-дневной Отечественной войны или после неё, когда наша страна занялась восстановлением своих земель после оккупации.

Он жёстко осудил сожжение азербайджанского флага на открытии европейского чемпионата по тяжёлой атлетике в Армении несколько дней назад, назвав это актом вандализма.

Сахиба Гафарова, в свою очередь, сказала о плодотворном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией на всех международных площадках, о большой роли дружбы глав двух государств в развитии единства и достижении стратегического союза до высокого уровня. Спикер Милли Меджлиса упомянула подписание руководителями двух стран Шушинской декларации после окончания Отечественной войны. Подписание этого документа вновь продемонстрировало миру азербайджано-турецкое братство, а сама Декларация подняла отношения на новую высоту.

По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между Милли Меджлисом Азербайджана и Великим Национальным собранием Турции.

Спикеры выразили уверенность в том, что этот документ будет способствовать дальнейшему развитию отношений.