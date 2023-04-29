Военный преступник Оганян эксплуатирует дешевый популизм

Автор: Эмин Севдималиев

В который раз политические круги Армении пытаются манипулировать фактами и продолжают выдавать желаемое за действительное. В этот раз отличился военный преступник Сейран Оганян, бывший министр обороны страны, ныне являющийся руководителем оппозиционной фракции "Армения".

В рамках встречи с послом Швейцарии Оганян затронул спектр вопросов, который ныне составляет повестку дня в Армении - проблемы безопасности, "блокаду", "статус", "право на самоопределение" и прочие мейнстримовые слова, прочно вошедшие в словарный запас армянских политиков и пропагандистов.

Хотелось бы пройтись по некоторым взглядам бывшего шефа оборонного ведомства.

В первую очередь, начнем с вопроса "безопасности". Мало что можно добавить по этому вопросу после вчерашней статьи, в которой указывались проблемы, которые вынудили Армению искать поддержки по данному вопросу. Единственное, что можно добавить, это то, что вопрос безопасности отпадет с подписанием мирного договора. Это самый быстрый и эффективный метод решения проблемы, на который правящие круги Армении не идут.

Второй пункт - вопрос мифической "блокады". Комичность ситуации заключается в том, что Армения сама торпедировала миф о "блокаде" региона, который усиленно продвигала все эти месяцы. Миф был развеян перевозками оружия в зону контроля миротворцев по грунтовой дороге. Ведь если была "блокада", то почему было возможно движение по этой дороге? И еще вопрос, если "блокада" существовала и положение у этнически армянского населения Карабаха было настолько плачевным, то почему этот путь не использовался для подвозки предметов и продукции первой необходимости? На эти вопросы армянский истеблешмент, конечно, не предоставит нам ответы.

Также на отсутствие какой-либо "блокады" указывает большое количество видеороликов, снятых местными жителями. На этих роликах можно увидеть местных жителей, отдыхающих в ресторанах. Согласитесь, люди, живущие в условиях блокады, не станут наслаждаться чудесными вечерами в ресторанах и прочих заведениях.

Право на самоопределение, наверное, является самым интересным для критики элементом. Действительно, существует такое понятие как право на самоопределение. Однако, в контексте Карабаха оно не применимо по ряду причин. Во-первых, право на самоопределение не является абсолютным правом и не должно нарушать принцип территориальной целостности. Требуя право на самоопределение для этнических армян, проживающих в Карабахе, Армения нарушает статью 2(4) Устава ООН, которая гласит:

"Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций".

Помимо этого, возникает логический парадокс: если этнически армянское население имеет право на самоопределение, то почему этнически азербайджанское население не имеет этого права?

И последняя, но не менее важная критика аргумента о праве на самоопределение заключается в том, что Армения пытается таким образом оправдать сепаратистское движение, которое будет дестабилизировать ситуацию.

Аргументы Оганяна не выдерживают никакой критики, так как они основываются не на основополагающих постулатах международного права, а на личной интерпретации, связанной с предвзятой и иррациональной позицией по вопросу.

Сегодня среди армянских оппозиционеров стало модным выступать с громкими речами в надежде на возвращение былой личной славы. Понятно, что быть министром обороны более престижно и приятно, чем руководителем оппозиционной фракции в парламенте. Однако, как и его коллеги, Оганян выступает с набором заранее выученных фраз, в которых нет детального анализа текущей ситуации и плана действий. Оганян не предлагает населению ничего конкретного, помимо популизма, который является весьма опасным. Почти три года назад популизм принес Армении страдания, потерю имиджа и кризис во многих сферах. Продолжение популистического курса, приправленного националистическими идеями, является опасной платформой для населения Армении, интересы которого, якобы, Оганян защищает и продвигает.