Делегация Азербайджана провела встречи в турецкой провинции Ван

Азербайджанская делегация в составе депутатов, деятелей искусства, спортсменов и бизнесменов посетила турецкую провинцию Ван.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в делегацию из 10 человек вошли в том числе руководитель Платформы "Братская помощь", председатель правления "MÜSİAD Азербайджан" Рашад Джабирли, депутаты от партии "Ени Азербайджан" Азиз Алекперов, Вугар Искендеров, а также певица Тунзаля Агаева.

В рамках визита делегация побывала в региональном отделении Партии справедливости и развития Турции, встретилась с бизнесменами в отделении MÜSİAD провинции Ван, а также посетила кладбище Зевя.

Отметив в ходе встреч отношения, сложившиеся между двумя странами за эти годы, Рашад Джабирли подчеркнул, что Турция и Азербайджан - это "одна нация, два государства".

"Эти отношения продолжаются и сегодня. Как MÜSİAD мы стремимся стать активной частью мировой экономики. Мы продолжаем свою деятельность для увеличения взаимного товарооборота, взаимных инвестиций. Основной целью является развитие партнерских отношений, торговли", - сказал он.

Касаясь предстоящих 14 мая выборов в Турции, Джабирли отметил, что они очень важны не только для Турции, но и для всего мира. Он подчеркнул, что Турция занимает очень важное место в мире, и выразил уверенность в том, что турецкий народ сделает правильный выбор.

Вице-президент отделения MÜSİAD в провинции Ван Фарук Тасан отметил, что в ходе встречи обсуждались коммерческие связи и развитие торговли двух стран.

"Надеюсь, что скоро мы посетим Азербайджан", - добавил он.