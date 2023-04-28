Посол Франции обсудила разминирование территорий с председателем ANAMA

Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон встретилась с директором Агентства по разминированию (ANAMA) Вугаром Сулеймановым.

Как передает Day.Az, об этом французский дипломат написала на своей странице в Twitter.

"Во время своего визита в Баку министр иностранных дел Франции Катрин Колонна объявила о новой поддержке Францией гуманитарного разминирования в Азербайджане. Я благодарю директора ANAMA Вугара Сулейманова и его команду за конструктивное обсуждение, которое мы провели сегодня относительно дальнейших шагов нашего сотрудничества", - написала посол.