В Баку проходит международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летнему юбилею выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой

В Баку проходит международная научно-практическая конференция на тему "Актуальные проблемы офтальмологии", посвященная 100-летнему юбилею выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, передает Day.Az.

Сначала руководство Министерства здравоохранения и участники конференции посетили Аллею почетного захоронения, возложили цветы к могиле общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного, независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Затем была почтена память Зарифы ханым Алиевой, возложены венок и цветы к ее могиле.

Также были возложены цветы на могилы выдающегося государственного и общественного деятеля Азиза Алиева и талантливого врача Тамерлана Алиева.

На мероприятии, прошедшем в Центре Гейдара Алиева, приняли участие руководители Министерства здравоохранения, Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) и других государственных учреждений, депутаты Милли Меджлиса, видные общественные деятели республики, а также прибывшие из Турции, России, Израиля, Украины, Грузии, Австрии, Казахстана и Узбекистана известные ученые-офтальмологи.

В начале прозвучал государственный гимн Азербайджана. Участники мероприятия почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, академика Зарифы Алиевой и шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей страны минутой молчания.

Выступивший со вступительной речью министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что Зарифа ханым, прошедшая путь от рядового врача до академика, внесла ценный вклад в развитие отечественной медицинской науки: "Зарифа ханым не искала легких путей, проводила многопрофильные исследования, посвященные актуальным вопросам офтальмологии.

Помимо этого, академик Зарифа Алиева в своей научно-педагогической деятельности не ограничивалась проведением многогранных научно-исследовательских работ, но и уделяла особое внимание подготовке молодых специалистов и повышению их квалификации. Жизненный путь академика Зарифы Алиевой, ее одаренность как ученого-новатора, благородство являются для каждого гражданина Азербайджана, ученого и врача образцом настоящей жизни и нравственности, школой совершенства и мудрости".

"У Зарифы ханым очень много почетных званий, научных титулов, наград. Каждое из этих званий - источник гордости. Но самое почетное среди них - звание Матери. Зарифа ханым - мать достойного продолжателя политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева, Президента Ильхама Алиева", - отметил в заключение Теймур Мусаев.

В своем выступлении президент НАНА Иса Габиббейли отметил, что большие успехи академика Зарифы Алиевой, как ученого, составляют отдельный этап в истории медицинской науки Азербайджана.

Директор Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой Эльмар Гасымов подчеркнул, что академик Зарифа Алиева внесла большой вклад в подготовку высококвалифицированных медицинских специалистов.

Академики Российской Академии медицинских наук Алевтина Бровкина и Лариса Машетова поделились своими воспоминаниями о выдающемся ученом.

Председатель Ассоциации офтальмологов тюркоязычных государств Сунай Думан отметила заслуги Зарифы Алиевой в разработке новых направлений медицинской науки.

На конференции был продемонстрирован документальный фильм, посвященный жизни и научной деятельности Зарифы ханым Алиевой.

Затем конференция продолжила работу в секционных заседаниях.

Международная научно-практическая конференция завершит работу 29 апреля.