Не Пашиняну решать, что делать Азербайджану на Лачинской дороге

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

На последнем заседании своего правительства премьер-министр Никол Пашинян заявил, что согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября "Лачинский коридор" должен находиться только под контролем России. "Никто кроме РФ, не должен осуществлять там контроль", - считает Пашинян. А министр иностранных дел его правительства на пресс-конференции с французской коллегой заявил, что "Ереван не вел и не намерен вести переговоры об изменении режима Лачинского коридора"... А что, разве кто-то предалагет Армении вести переговоры по этому вопросу? Причем здесь вообще Армения?

Мы уже привыкли к армянским мифам и фантазиям, особенно к историческим. Однако сейчас эта болезнь начинает приобретать новые формы. Армянские говорящие головы в своих заявлениях ссылаются на те или иные международные документы и, не цитируя их, заявляют те нарративы, которые принадлежат их фантазии. Это и Трехстороннее заявление от 9/10 ноября 2020 года, и решения Международного суда, и Алма-Атинская декларация 1991 года

Попробуем в очередной раз ткнуть их носом в конкретный документ.

Вопрос государственной границы Азербайджана и пограничного КПП в свете Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года

Кроме приведенной цитаты Пашиняна, позволю себе напомнить, что министр иностранных дел России Лавров будучи в 2023 году в Азербайджане, пытаясь ублажить армян, заявил, что установка КПП на Лачинской дороге не предусмотрена в Трехстороннем заявлении от 9/10 ноября 2020 года.

Нам представляется несколько некорректной данная позиция российского МИДа, да, пожалуй, и всех тех, кто ссылается на указанный документ как препятствующий установке пограничного КПП. В нем не предусмотрен контрольно-пропускной пункт в Лачине? И что из этого? В этом заявлении, кроме сказанного, очень много чего не предусмотрено. В частности, в нем не сказано ни одного слова о том, что участок государственной границы в месте прохождения Лачынской дороги не охраняется азербайджанским государством. Азербайджан не отказывался и никому (в том числе и РМК) не передавал функцию охраны государственной границы и таможенную функцию государства. Именно поэтому прежнее руководство российского миротворческого контингента, понимая это, постоянно ссылалось на то, что они не имеют права контролировать ввозимое сепаратистами.

Охрана государственной границы Азербайджана не является предметом регулирования Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года. Государственная граница Азербайджана охраняется в соответствии с Конституцией Азербайджана и Законом "О государственной границе". И разрешение ни России, ни Республики Армения, ни Трехстороннего заявления для этого не требуется.

Далее, в соответствии с 6-м пунктом вышеназванного заявления, Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачынской дороге граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Очевидно, что без надлежащего контроля обеспечить безопасность движения по коридору невозможно. Ни одна из тех стран, которые выступают в роли посредников, не позволит оставить открытым какой-либо участок своей государственной границы, беспрепятственно провозить на свою территорию запрещенные грузы и проникать иностранным гражданам, преследующим неблаговидные цели. Причем нужно учитывать, что это граница у нас с государством, с которым Азербайджан более 30 лет находился в состоянии войны. Это до того элементарные истины, что невозможно не удивиться их непониманию со стороны Пашиняна. На чем основаны заявления премьер-министра Республики Армения, что "никто, кроме РФ, не должен осуществлять там контроль", и какое право вообще имеет глава другого государства рассуждать об этом?

Для наглядности, хотел бы более детально проанализировать Трехстороннее заявление от 9/10 ноября 2023 года. Хотя об этом говорилось уже сотни раз, но, видя упорное непонимание со стороны наших соседей и других заинтересованных акторов, напомню, что территория Лачинской дороги, а также зона временной ответственности РМК являются суверенной территорией Азербайджанской Республики. Эти территории остаются суверенными, независимо от того, что на них временно разместились РМК, а сепаратисты считают их своими. Текст Трехстороннего заявления никак не ограничивает суверенитет Азербайджанского государства над Карабахским регионом. Любое фактическое ограничение является нелегитимным, а, соответственно, его устранение является правомерным.

О легитимности пребывания российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана

Когда Пашинян заявляет, что "никто кроме РФ не должен осуществлять контроль" на Лачинской дороге, он явно не понимает, о чем говорит. Заводя речь о том, кто что должен или не должен, следует вначале напомнить, что нахождение самого российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана является нелегитимным. В соответствии с пунктом 4 Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года "Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил". РМК же был введен без обеспечения вывода армянских вооруженных сил. Невыполнение этого положения Заявления и делает пребывание контингента в Карабахском регионе Азербайджана нелегитимным. В этом вина самого РМК, не обеспечившего требования пункта 4 Заявления. Сделать пребывание РМК в зоне ответственности в Карабахе легитимным может только вывод из Карабаха армянских вооруженных формирований. Осознание миротворцами необходимости выполнения положений международного документа - путь к легитимации РМК. В противном случае пребывание его в Карабахе является не соответствующим положениям Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года.

О разнице между "охраной" и "гарантией безопасности"

Обратимся вновь к тексту Трехстороннего заявления. Во втором абзаце пункта 6 этого документа обозначена цель пребывания миротворческого контингента - "для охраны этого маршрута". А в третьем абзаце этого же пункта установлено, что "Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях".

Очевидна разница между обеспечением "охраны" и "гарантией безопасности". Так что ВС Азербайджана не просто могу, а должны присутствовать там, где они гарантируют безопасность. Но при этом складывается парадоксальная ситуация, когда тот, кто обязан лишь охранять, препятствует выполнению обязанностей тем, кто обеспечивает безопасность. Как можно гарантировать где-то безопасность, не присутствуя на этой территории?

Так что абсурдные попытки лишить Азербайджанское государство его легитимной функции охранять свою границу и безопасность априори были бесперспективными.