В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам гуманитарной деятельности по разминированию

28 апреля 2023 года Агентством Азербайджана по разминированию организован брифинг для представителей посольств и международных организаций, аккредитованных в стране.

Как сообщает в пятницу Day.Az, целью брифинга является повышение осведомленности о гуманитарной деятельности по разминированию, осуществляемой на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, привлечение внимания международной общественности к масштабам минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан.

Также будет представлена ​​информация о важности 2-й международной конференции на тему "Борьба с минной угрозой - путь к устойчивому развитию", которая состоится в Агдаме и Баку 24-26 мая 2023 года.

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