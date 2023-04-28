https://news.day.az/politics/1559689.html В Лачине обнаружены мины кустарного производства - Самир Поладов
В Лачине обнаружены мины кустарного производства - Самир Поладов
В городе Лачин обнаружены мины кустарного производства.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя Агентства Азербайджана по разминированию Самир Поладов.
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