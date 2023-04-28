https://news.day.az/politics/1559691.html Разминированы более 77 тыс. га территорий Азербайджана - Вугар Сулейманов
Разминированы более 77 тыс. га территорий Азербайджана - Вугар Сулейманов
На сегодня разминированы 77 890 гектаров территорий Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов во время брифинга для представителей дипломатического корпуса в связи с гуманитарной деятельностью по разминированию.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре