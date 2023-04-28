Разминированы более 77 тыс. га территорий Азербайджана

На сегодня разминированы 77 890 гектаров территорий Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов во время брифинга для представителей дипломатического корпуса в связи с гуманитарной деятельностью по разминированию.

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