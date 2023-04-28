МИД Азербайджана ответил на высказывания главы МИД Франции

Необоснованные обвинения, озвученные министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной на совместной с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном пресс-конференции 28 апреля 2023 года, неприемлемы.

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