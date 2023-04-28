Дисциплинарная комиссия парламента Азербайджана объявила выговор депутату Вахиду Ахмедову

28 апреля состоялось заседание Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в пятницу в Милли Мелджлисе, по итогам заседания решением комиссии в отношении депутата Вахида Ахмедова была применена дисциплинарная мера в виде выговора на основании пункта 1 статьи 45 Внутреннего устава Милли Меджлиса.

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