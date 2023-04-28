https://news.day.az/politics/1559733.html Дисциплинарная комиссия парламента Азербайджана объявила выговор депутату Вахиду Ахмедову
Дисциплинарная комиссия парламента Азербайджана объявила выговор депутату Вахиду Ахмедову
28 апреля состоялось заседание Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в пятницу в Милли Мелджлисе, по итогам заседания решением комиссии в отношении депутата Вахида Ахмедова была применена дисциплинарная мера в виде выговора на основании пункта 1 статьи 45 Внутреннего устава Милли Меджлиса.
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