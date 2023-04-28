https://news.day.az/politics/1559739.html Али Асадов встретился с президентом Международной автомобильной федерации
Али Асадов встретился с президентом Международной автомобильной федерации
28 апреля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Международной автомобильной федерации Мохаммедом бен Сулайемом.
Как сообщает Day.Az, на встрече было подчеркнуто успешное проведение соревнований "Формулы 1" в Азербайджане.
Состоялся обмен мнениями о проделанной работе по повышению безопасности дорожного движения и совершенствованию дорожно-транспортной инфраструктуры в Азербайджане.
Также были обсуждены перспективы сотрудничества между Автомобильной федерацией Азербайджана и Международной автомобильной федерацией.
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