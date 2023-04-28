https://news.day.az/politics/1559764.html Турецкая Республика Северного Кипра избрана членом ТюркПА в статусе наблюдателя
Турецкая Республика Северного Кипра избрана членом ТюркПА в статусе наблюдателя
Турецкая Республика Северного Кипра избрана членом Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) в статусе наблюдателя.
Как передает Day.Az, об этом сообщил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в своем аккаунте в Twitter.
"Турки-киприоты - неотъемлемая часть тюркского мира. Желаем успехов Турецкой Республике Северного Кипра, избранной членом-наблюдателем в ТюркПА. Вместе мы сила!" - отметил посол.
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