Турецкая Республика Северного Кипра избрана членом ТюркПА в статусе наблюдателя

Турецкая Республика Северного Кипра избрана членом Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) в статусе наблюдателя.

Как передает Day.Az, об этом сообщил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в своем аккаунте в Twitter.

"Турки-киприоты - неотъемлемая часть тюркского мира. Желаем успехов Турецкой Республике Северного Кипра, избранной членом-наблюдателем в ТюркПА. Вместе мы сила!" - отметил посол.