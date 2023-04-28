МИД Азербайджана распространил заявление в связи с разрывом мины в Тертере, в результате которого погибли три человека, передает Day.Az.

"28 апреля 2023 года в Тертерском районе в результате подрыва на мине погибли 3 мирных жителя. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Так, за период после 44-дневной Отечественной войны 2020 года жертвами мин стали 298 человек, из них 54 человека погибли. Разрыв мины в Тертере еще раз показывает, что главной целью Армении, не предоставившей Азербайджану точных минных карт, продолжающей военную деятельность и установку мин на территории Азербайджана в грубое нарушение пункта 6 трехстороннего заявления, является создание препятствий широкомасштабным работам по реконструкции, проводимым в постконфликтный период, гражданскому населению, возвращению вынужденных переселенцев и их мирному проживанию на своих землях. Призываем международное сообщество не закрывать глаза на грубое нарушение Арменией своих международных обязательств, в том числе на политику преднамеренной установки мин", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.