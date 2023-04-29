https://news.day.az/politics/1559788.html Посол Израиля выразил соболезнования в связи со взрывом в Тертере
Посол Израиля выразил соболезнования в связи со взрывом в Тертере
Посол Израиля в Азербайджане поделился публикацией в связи со взрывом мины в Тертере, в результате которого погибли мирные жители.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Мы глубоко опечалены известием о гибели трех граждан Азербайджана в результате подрыва мины. Мы выражаем наши соболезнования народу и правительству Азербайджана".
Отметим, что 28 апреля на неразминированном участке в направлении села Тапгарагоюнлу Тертерского района произошел минный инцидент.
В результате разрыва противотанковой мины погибли сотрудничавшие с компанией RPS Energy Ltd. Юсифов Надир Панах оглу, Гезалов Сахават Исмаил оглу и Садиев Фарид Мехман оглу.
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