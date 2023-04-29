Главе МИД Франции Катрин Колонне посвящается

Автор: Эмин Севдималиев

Все-таки глава МИД Франции Катрин Колонна нас не разочаровала. Как бы французский министр ни пыталась прикидываться в Баку беспристрастной, в Ереване ее сущность сразу вылезла наружу.

Стоило ей покинуть Азербайджан и прибыть в соседнюю Армению, нарратив мадам Колонны изменился на 180 градусов. Сразу же наблюдателям в Баку "посчастливилось" увидеть тот особый "шарм" французской дипломатии, к которому мы привыкли. Обвинения Азербайджана во всех смертных грехах, включая актуальный пункт - установку КПП на суверенной территории Азербайджана.

Заявления Колонны полностью отражали армянский нарратив последних дней. Однако некоторые фразы вызывают недоумение. Вот один из примеров: "Мы не можем допустить односторонних шагов, которые предпринимаются Азербайджаном". А вот еще одна формулирвока: "Уважение территориальной целостности означает отказ от любых силовых методов". Как любой хороший дипломат, мадам Колонна опустила контекст, чтобы оправдать свои слова.

Если добавить к ее словам контекст, в котором Азербайджан установил КПП на своей территории, где около 30 лет "хозяйничали" армяне, уничтожая культурные памятники, разворовывали природные богатства, оставили десятки тысяч мин "в подарок" и продолжали свою диверсионную деятельность, то становится очевидным, что установка пункта является вопросом безопасности Азербайджана. И отмечу в очередной раз, что данный пункт был установлен на территории Азербайджана. Циничная ложь французской дипломатии, основанная на манипуляции фактами и формулировками, не приносит какого-либо конструктивного положительного эффекта для попыток установить мир в регионе, к которому, якобы, так стремится Франция.

Франции не стоит забывать, что Париж нуждается в Баку больше, чем Азербайджан нуждается во Франции. Сегодняшняя реальность такова, что Франция не обладает какими-либо рычагами для воздействия на Азербайджан. С другой стороны, Азербайджан является важнейшей страной для транзита грузов из Европы в Азию. Франции необходимо осозновать, что в высоком уровне отношений между странами заинтересован, в первую очередь, Париж.

Один из людей, которого я имею удовольствие называть своим ментором, однажды сказал: "Я был бы счастлив, если бы в международной политике существовали бы двойные стандарты. Но в реальности, мы имеем дело с тройными, а то и большим количеством стандартов". Слова этого весьма уважаемого в Европе профессора весьма точно характеризуют внешнюю политику Франции. С одной стороны, Франция считает себя мировым жандармом, который имеет право говорить о ценностях, демократии и правах человека. С другой стороны, комментарии шефа французского МИДа и ее обвинения в адрес Азербайджана являются классическим примером двойных стандартов. А если пойти еще дальше, вспомнить то, что творила Франция в Африке, и наличие колоний Франции в тихом океане, то, и правда, можно говорить о тройных и о четверных стандартах.

Но даже тут можно продолжить дискуссию и вспомнить о том, как во Франции недемократично "протолкнули" пенсионную реформу, благодаря статье 49.3 конституции, позволяющей проводить законопроекты в обход парламента, то количество стандартов Франции продолжит увеличиваться.

Этот список можно продолжать и дальше, но в этом нет необходимости. Ведущая такую внешнюю и внутреннюю политику Франция не имеет морального права обвинять Азербайджан в чем-либо, так как это является лицемерием, присущим проармянской внешней политике Франции.

ФОТО: Бакинский Бурила