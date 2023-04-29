В ЕС соболезнуют Азербайджану

"С глубокой печалью узнали о трагической гибели вчера 3-х человек в результате взрыва мины в Тертерском районе".

Как сообщает Day.Az, об этом посол ЕС в Азербайджане написал в Twitter.

"Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Европейский Союз продолжит оказывать Азербайджану решительную поддержку в усилиях по разминированию", - отметил он.