https://news.day.az/politics/1559881.html В ЕС соболезнуют Азербайджану
В ЕС соболезнуют Азербайджану
"С глубокой печалью узнали о трагической гибели вчера 3-х человек в результате взрыва мины в Тертерском районе".
Как сообщает Day.Az, об этом посол ЕС в Азербайджане написал в Twitter.
"Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Европейский Союз продолжит оказывать Азербайджану решительную поддержку в усилиях по разминированию", - отметил он.
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