Президент Ильхам Алиев оказал постоянную поддержку Турции после землетрясения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления 29 апреля на фестивале TEKNOFEST, проходящем в Стамбуле.

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