https://news.day.az/politics/1559973.html Президент Ильхам Алиев оказал постоянную поддержку Турции после землетрясения - Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Ильхам Алиев оказал постоянную поддержку Турции после землетрясения - Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Ильхам Алиев оказал постоянную поддержку Турции после землетрясения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления 29 апреля на фестивале TEKNOFEST, проходящем в Стамбуле.
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