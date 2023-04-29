https://news.day.az/politics/1560000.html На международных учениях "Анатолийский орел - 2023" выполнены первые полеты - ВИДЕО
На международных учениях "Анатолийский орел - 2023" выполнены первые полеты - ВИДЕО
Авиационные средства Азербайджана, участвующие в международных учениях "Анатолийский орел - 2023", выполнили свои первые полеты.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, сначала пилотов проинструктировали о правилах безопасности во время учений и по другим вопросам.
Затем экипажи наших авиационных средств совершили полеты в целях ознакомления с территорией проведения учений, изучения маршрутов движения и оценки условных целей.
Во время полетов также было проверено взаимодействие самолетов и связь.
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