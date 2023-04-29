https://news.day.az/politics/1560014.html НПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с минным террором со стороны Армении
НПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с минным террором со стороны Армении
29 апреля 2023 года представители гражданского общества и правозащитных организаций Азербайджана провели пресс-конференцию в связи с продолжающимся минным террором Армении против Азербайджана и обратились к международной общественности.
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