НПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с минным террором со стороны Армении

29 апреля 2023 года представители гражданского общества и правозащитных организаций Азербайджана провели пресс-конференцию в связи с продолжающимся минным террором Армении против Азербайджана и обратились к международной общественности.

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