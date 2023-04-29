В Москве по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой проходит «Универсиада АМОР»

В Москве по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, почетного председателя Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейлы Алиевой проходит "Универсиада АМОР", в которой принимают участие студенты российских вузов.

Как сообщает Day.Az, в программу одного из самых престижных спортивных студенческих соревнований среди российского студенчества включены такие виды спорта как волейбол, баскетбол, настольный теннис, мини-футбол, шахматы и шашки, марафон дружбы.

28 апреля завершились соревнования по шахматам, в рамках которых состоялось семь туров. Первое место занял студент Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Ниязы Нагдиев, вторую и третью позиции в турнирной таблице заняли соответственно выпускник Московского педагогического государственного университета Сабухи Хосровов и студент Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Вюсал Мамедов.

Победитель турнира по шахматам, получил главный приз - возможность представлять родную организацию на международном шахматном фестивале "Baku Open 2023".

Турнир по шашкам выиграл студент Российского государственного социального университета Виктор Егоров, второе место занял студент Московского государственного института международных отношений Ниджат Мовлаев, третье место - студент Московского технологического университета Мурад Агаев.

Все призёры и победители были награждены кубками.