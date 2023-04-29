В Отдельной общевойсковой армии выявили лучшего снайпера

В Отдельной Общевойсковой армии проведено соревнование за звание "Лучший снайпер".

Как сообщили Day.Az в Минобороны, до соревнования был проведен строевой смотр, и проверено их снаряжение.

В соревновании, стоящем их 6 этапов, были выполнены нормативы по стрельбе в различных ситуациях.

По окончанию были установлены и награждены снайперы, своевременно и точно выполнившие задания.