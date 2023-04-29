https://news.day.az/politics/1560062.html В Отдельной общевойсковой армии выявили лучшего снайпера - ВИДЕО
В Отдельной общевойсковой армии выявили лучшего снайпера - ВИДЕО
В Отдельной Общевойсковой армии проведено соревнование за звание "Лучший снайпер".
Как сообщили Day.Az в Минобороны, до соревнования был проведен строевой смотр, и проверено их снаряжение.
В соревновании, стоящем их 6 этапов, были выполнены нормативы по стрельбе в различных ситуациях.
По окончанию были установлены и награждены снайперы, своевременно и точно выполнившие задания.
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