https://news.day.az/politics/1560067.html В Баку опровергли фейк армян
В Баку опровергли фейк армян
Категорически опровергаем сообщение министерства обороны Армении о ранении армянского военнослужащего в направлении населенного пункта Дыг якобы в результате открытого азербайджанской стороной огня.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказали в министерстве обороны Азербайджана.
"Категорически опровергаем информацию, распространенную Министерством обороны Армении о ранении военнослужащего Вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Дыг в результате якобы обстрела подразделениями азербайджанской армии 29 апреля около 18:05", - отмечается в сообщении.
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