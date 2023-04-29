В Баку опровергли фейк армян

Категорически опровергаем сообщение министерства обороны Армении о ранении армянского военнослужащего в направлении населенного пункта Дыг якобы в результате открытого азербайджанской стороной огня.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказали в министерстве обороны Азербайджана.

"Категорически опровергаем информацию, распространенную Министерством обороны Армении о ранении военнослужащего Вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Дыг в результате якобы обстрела подразделениями азербайджанской армии 29 апреля около 18:05", - отмечается в сообщении.