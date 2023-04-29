Крепнущее азербайджано-турецкое братство: ответ Армении и ее покровителям

Автор: Акпер Гасанов

Преднамеренный минный терроризм армян против азербайджанского народа является продолжением войны другими средствами. Эту очевидную, беспорную истину озвучил помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в своем твиттере. Он напомнил, что три оператора гуманитарного разминирования стали новыми жертвами тайных "семян смерти", посеянных Арменией.

Это та политика, которой Армения придерживается на протяжении всего времени, с момента обретения независимости. Она сделала ставку на тиражирование исторических мифов, на политику территориальных претензий к Азербайджану, на азербайджанофобию. Свидетелем чего стал весь мир, после того, как в Ереване на международном спортивном мероприятии был сожжен флаг Азербайджана и тому, кто совершил этот акт вандализма ничего за это не было.

Да, США, Франция, весь цивилизованный мир увидели армянский вандализм в лицо, но снова ничего не предприняли для оказания давления на РА. Ровно также они вели себя на протяжении всего времени, что длилась оккупация азербайджанских земель со стороны РА. Ни одной санкции против страны-оккупанта введено не было. Хотя, РА открыто игнорировала резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН.

Наоборот, в США и во Франции нашлись силы, пытавшиеся оказать давление на нашу страну, которая реализовывала резолюции ООН, то есть действовала в рамках международного права. Мы помним все эти заявления и резолюции анти-азербайджанского характера. А еще мы видим, что творит Франция прямо сейчас. В посольстве Франции в Армении появится военная миссия - об этом глава МИД Пятой Республики Катрин Колонна объявила в интервью ереванскому агентству "Арменпресс".

"Что касается обороны, то создание военной миссии при посольстве Франции в Армении должно дать возможность углубить наше двустороннее сотрудничество в этой ключевой области" - цитируют ее СМИ. До последнего времени в штате посольства Франции в Ереване не было военного атташе - эти обязанности по совместительству исполнял военный атташе в посольстве Франции в Грузии. Кроме того, как сообщает интернет-ресурс Intelligenceonline.fr, официальный Париж приступил к реализации практических мер по подготовке выстраивания системы экспорта вооружений Армении.

Вот так, совершенно открыто, идет процесс усиления страны-оккупанта и государства, которое совершило кошмарно великое количество преступлений против человечности, которое сравняло с землей многие азербайджанские города и села, совершив акции Геноцида, экоцида, урбицида. Это поддержка страны, которая исповедует "минный терроризм", как элемент ведения войны иными способами.

Да, это привычный французский, да и не только, аморализм. Вынуждающий Азербайджан быть сильнее, решительнее, мощнее и уверенно двигаться к достижению всех поставленных целей. И Азербайджан идет к этому. Идет, опираясь на поддержку Турции. Нынешний визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в братскую страну- тому очередное подтверждение.

Азербайджан построит городок в Кахраманмараше. Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на фестивале TEKNOFEST в Стамбуле. Он отметил, что в рамках проекта будут построены школа, мечеть и другие здания. Это еще один пример того, как умеет, как готов Азербайджан подставлять братское плечо братскому государству, братскому народу.

Именно Азербайджан, напомню, первым откликнулся на землетрясение в Кахраманмараше, именно Азербайджан послал самую большую группу спасателей. Таково было поручение Президента Азербайджана Ильхама Алиева- политического деятеля мирового масштаба, которого считают за честь называть своим другом руководители самых разных стран мира.

Но особенно почетно, что главу нашего государства считает своим другом и народ Турции. Это и есть практическая реализация политики общенационального лидера Гейдара Алиева "один народ-два государства". И совершенно прав Президент Азербайджана Ильхам Алиев в том, что сегодня Турция является торговым, энергетическим, транспортным, политическим центром Евразии. Действительно, значение и роль Турции с каждым днем растут.

Действительно, сильная турецкая промышленность укрепляет как саму Турцию, так и ее союзников. Турецкая армия сегодня является одной из самых передовых армий мира. И показательно, что в Азербайджане будет создан Центр Bayraktar. Но куда важнее другое- понимание того, что рядом с тобой всегда есть брат. Мы увидели это в ходе исторической, великой 44-дневной войны.

С первых дней и до последних минут которой Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был рядом с Азербайджаном. "Он (Эрдоган) сказал, что Азербайджан не одинок, Турция рядом с Азербайджаном, и это придало нам дополнительные силы, дополнительный дух", заявил Президент Азербайджана Ильха Алиев. И это правда. Та, которая отрезвила, отрезвляет и будет отрезвлять как Армению, так и силы, поощряющие ее преступные действия, ее готовность осуществлять террористические атаки, использовать "минный террор" и готовиться к новой войне против нашего государства.