https://news.day.az/politics/1560110.html Джейхун Байрамов отправился с визитом в США
Джейхун Байрамов отправился с визитом в США
30 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена отправился с визитом в Соединенные Штаты, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД.
В рамках визита планируется проведение очередного раунда переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
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