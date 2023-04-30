Джейхун Байрамов отправился с визитом в США

30 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена отправился с визитом в Соединенные Штаты, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД.

В рамках визита планируется проведение очередного раунда переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.