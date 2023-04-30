Азербайджан и Турция: Одна нация, два государства, один кулак

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльчин Алыоглу

"Души наших отцов и предков сегодня рады, потому что Турция и Азербайджан едины. Как сказал мой отец, "Одна нация, два государства". Хочу добавить: "Один кулак!""

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Аэрокосмическом и технологическом фестивале "ТЕХНОФЕСТ", который проходил вчера в Стамбуле.

Его выступление можно рассматривать как объявление азербайджано-турецкого братства перед миром, программный манифест и определение стратегического направления отношений между двумя странами на ближайшее будущее и далекую перспективу.

Современная Турция сейчас является одним из лучших примеров успешной государственной модели. Управленческая модель, политика и геополитическая парадигма Реджепа Тайипа Эрдогана показывает модель государственности, которая буквально служит своему народу, нации и родине.

Сегодня Турецкое государство, благодаря мудрому руководству, своим огромным возможностям, проявляет непреклонную позицию перед всеми препятствиями, в результате чего братская страна становится не только региональной геополитической, экономической и военной сверхдержавой, но и одной из глобальных сил в мировой политике.

Благодаря лидерству Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и решимости турецкого народа последствия землетрясения, произошедшего 6 февраля, были быстро устранены, восстановительные работы успешно продолжаются.

С подписанием Шушинской декларации в 2021 году Турция и Азербайджан официально стали союзниками. Подписание этой исторической Декларации в Шуше, являющейся жемчужиной Карабаха, имеет особое значение.

Это подчеркнул и Президент Ильхам Алиев: "Шуша - дорогой город азербайджанского народа, дорогой город тюркского мира. В результате освобождения города Шуша от оккупации Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Турция, ее Президент, братский турецкий народ всегда были рядом с нами".

С начала 44-дневной Второй карабахской войны народы и государства двух стран стали единым целым. В Победе Азербайджана, ежеминутно ощущающего политическую и моральную поддержку Турции, братское государство имеет немалую долю. Особенно благодаря волевой, решительной и непоколебимой позиции Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана силы, пытающиеся оказать давление и влияние на Азербайджан, поняв решимость братства Баку и Анкары сделали необходимые выводы.

Заявления Реджепа Тайипа Эрдогана, его позиция, его месседжи были безоговорочной поддержкой Азербайджану. Он четко сказал, что Азербайджан не один, Турция рядом с Азербайджаном.

Конечно, поддержка Турции, братской страны и народа придавала нам дополнительные силы, дух и решимость в кровопролитных боях с армянскими оккупантами.

За последние 20 лет Турция прошла трудный, но почетный путь. В результате лидерства и политики Эрдогана братская страна стала серьезной державой на мировой геополитической арене, а также является гарантом мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Как заявил Президент Ильхам Алиев, Турция сыграла большую роль в деле объединения тюркского мира: "И на состоявшемся в прошлом месяце в Анкаре Саммите тюркских государств все тюркские государства выразили свою поддержку, уважение моему дорогому брату и нашу общую солидарность. Тюркский мир имеет обширную географию, обладает большим потенциалом, большими природными ресурсами, большой военной силой. Реджепу Тайипу Эрдогану принадлежат исторические заслуги перед тюркским миром в деле объединения тюркского мира.

Сегодня Турция является торговым, энергетическим, транспортным, политическим центром Евразии. Значение и роль Турции с каждым днем растут. Сильная турецкая промышленность укрепляет как саму Турцию, так и ее союзников. Турецкая армия сегодня является одной из самых передовых армий мира. Оборонная промышленность Турции признается сегодня во всем мире. Самая развитая, самая передовая, самая современная оборонная промышленность укрепляет как Турцию, так и нас. Это обеспечит безопасность Турции намного лет вперед".

Напомним, что фестиваль "ТЕХНОФЕСТ", который проводится стремительно развивающейся в сфере технологий Турцией уже шестой год, стартовал 27 апреля. Фестиваль, который продлится до 1 мая, организован совместно Фондом турецкой технологической команды (Фонд T3), Министерством промышленности и технологий в партнерстве почти с 120 учреждениями, включая государственные, частные, научные и медийные организации, которые играют важную роль в национальной технологической системе братской страны. На расширяющемся с каждым годом "ТЕХНОФЕСТе" в течение пяти дней будут организованы технологические, научные, авиационно-пилотажные презентации, выставки, конференции, технологические конкурсы, церемонии награждения и другие мероприятия.

Технологические конкурсы, проводимые в рамках фестиваля, являются идеальной платформой для представления проектов молодежи, которые хотят воплотить свои мечты в реальность. Именно благодаря этому количество участников этого грандиозного фестиваля с каждым годом стремительно увеличивается. Так, в 2018 году, когда "ТЕХНОФЕСТ" был организован впервые, в мероприятии приняли участие 4333 команды и 20 тысяч участников, в этом году количество команд превышает 333 тысячи, а число участников составляет более 1 миллиона человек. В нынешнем году в "Технологических конкурсах" проводится 41 соревнование в 102 различных категориях.

26-29 мая 2022 года "ТЕХНОФЕСТ" впервые прошел за пределами Турции - в Азербайджане. Фестиваль "ТЕХНОФЕСТ Азербайджан" посетили около 300 тысяч человек. В рамках фестиваля было организовано три международных мероприятия и восемь технологических конкурсов. В этих соревнованиях приняли участие более 1000 команд, сформированных из более чем 5 тысяч молодых людей.

...Что касается беспилотного летательного аппарата БПЛА "Kızılelma" производства компании "Байкар" и других самых современных и новейших продуктов и технологий, то "Kızılelma" в ближайшее время будет в небе Азербайджана.

"Kızılelma в небе, Altay и Togg на суше, Anadolu в море - такова сегодняшняя Турция", - заявил Президент Ильхам Алиев в своей речи. Эти слова следует считать наиболее точным выражением, характеризующим современное состояние военно-промышленного комплекса Турции, наряду с научно-техническим потенциалом.

Азербайджан всегда рядом с Турцией: и в хорошие времена, и в трудные, и в грустные моменты. В Кахраманмараше, одном из городов, наиболее пострадавших от разрушительного, превратившегося в катастрофу века землетрясения, произошедшего в Центральном Пазарджике, Азербайджан приступил к реализации очень большого проекта.

Азербайджан построит в этом городе 1000 домов, школу, мечеть, общежитие и жилые дома.

Вчера на фестивале "ТЕХНОФЕСТ" Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в режиме онлайн приняли участие в церемонии закладки фундамента данного жилого комплекса. Комплекс планируется построить и сдать в эксплуатацию в течение года.

Поблагодарив Президента Ильхама Алиева за городок, фундамент которого был заложен в Кахраманмараше, Президент Турции сказал: "Выражаю искреннюю признательность и моему брату Ильхаму за дома, фундамент которых мы только что вместе заложили в Кахраманмараше. В этот период Азербайджанское государство и народ продемонстрировали, что такое дружба и братство".

В самом деле это так и есть: весь мир видел братство и единство двух стран и будет видеть отныне.

Турция отправила в космос спутник IMECE, готовится отправить на Международную космическую станцию турецких астронавтов Альпера Гезеравджи и Тува Джихангира Атасевера.

Это означает, что уже в ближайшее время Азербайджан также продемонстрирует свою самую современную продукцию, добившись серьезных успехов в военно-промышленной и научно-инновационной областях.

Затем турецкие и азербайджанские космонавты смогут вместе работать в космосе.

Они будут работать.

Потому что 21 век - это наш век...