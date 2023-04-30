Сепаратисты грабят и блокируют армянское население Карабаха

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армянское меньшинство в Карабахе недовольно беспределом, который устроили Араик Арутюнян и его свора. Представляем вашему вниманию текст публикации:

Любопытные процессы потихоньку начинают происходить в Ханкенди. Местное население все больше страдает - но не от "злых азербайджанцев", которые якобы спят и видят, как устроят там некую "этническую чистку", а от грабежа, который устраивают им собственные так называемые "власти".

Так, "госминистр" сепаратистов Гурген Нерсисян распорядился заводить уголовные дела на должников, не успевающих погашать кредиты. Пока это касается только предпринимателей, но уже ходят слухи, что в ближайшее время эту практику распространят вообще на всех. При этом Нерсисян и компания планируют собрать таким образом 150 млрд драмов - это более 300 миллионов долларов.

Как на это отреагировало местное население?

Жалобами и попытками уехать. Армянские журналисты поговорили с одним из таких предпринимателей. Мужчина не захотел представляться полностью, журналисты оставили только инициалы А.Х.

Он держит заправку в Агдере и рассказывает, что в последние месяцы работы нет вообще - из-за того, что местные "власти" подмяли под себя поставки топлива.

Уехать тоже не дают - причем не азербайджанцы: решением Араика и его своры на выезд в Армению теперь надо брать "специальное разрешение".

"Мой долг сейчас - больше 4 млн. драмов ($8000), как мне заплатить эти деньги? Пытаясь выкрутиться, распродаю все имущество. Могу и тебе продать дешево", - говорит мужчина армянскому СМИ.

По его словам, из-за этого произвола сепаратистов местное население ищет способы уехать.

"Как только получится, мы уедем в Россию, кто здесь останется?" - говорит должник.

Сами сепаратисты называют введенный ими режим не шантажом и грабежом, а "мерами поддержки для выхода "арцаха" из бедственного положения". Тут вообще без комментариев.

По факту сепаратисты, а совсем не азербайджанцы, блокируют армянское население Карабаха. Им не дают выехать, с них требуют все больше и больше денег, лишая при этом работы.

Араик, Гурген и остальные боятся, что выехав за пределы зоны РМК, местные армяне поедут в Шушу искать варианты найти работу и получить документы? Думаю, ждать осталось недолго.