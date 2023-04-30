Раз Араик, два Араик: тупик для Арутюняна

Автор: Акпер Гасанов

Это просто поразительный пример для аналогий. В одном из российских сериалов есть эпизод, когда следователь Шульгин ведет допрос армянина по имени Араик. Так вот, предлагает Шульгин этому киношному Араику предпринять маневр, суть которого сводится к несложному обмену - сдать всех своих подельников, пока он ведет его дело.

Есть, как узнал к своему ужасу Араик, и альтернативный вариант развития ситуации. Он состоит в том, что дело передадут следователю Мамедову - азербайджанцу из Карабаха, который прошел войну. Шульгин дает Араику три часа для принятия решения по поводу сделанного предложения. Араик думал несколько секунд. Следователдь едва до двери дошел, когда услышал от категорическую готовность называть имена, фамилии, явки своих подельников.

То был киношно-сераильный Араик. А есть всамделишный. По фамилии Арутюнян. Это уроженец города Ханкенди Карабахского экономического района Азербайджана. Сам себя Арутюнян считает главой карабахских сепаратистов. В этом статусе, да и просто ошиваясь на разных должностях в рядах членов преступной группировки этнических армян, незаконно находящейся на нашей территории, он успел сказочно разбогатеть.

Мечталось ханкендинскому Араику, что так будет всегда, но историческая победа Азербайджана в ходе 44-дневной войны обнулила все его планы. Точнее, они скукожились до жажды спасения собственной шкуры любым путем. Кого только он не готов молить о защите - от нынешнего руководства Армении до сменяющих друг-друга руководителей РМК. Вот и генерал-полковнику Александру Ленцову он уже успел упасть в ноги с просьбой "устранить все препятствия и обеспечить безопасности двустороннего сообщения".

Между кем и кем, простите? Между Арменией и Карабахским экономическим районом Азербайджана. Что само по себе звучит нелепо. Ведь, между Арменией и иными странами, что граничат с нею, есть КПП. Такой же КПП должен стоять и между Арменией и Азербайджаном, на Лачинской дороге, чтобы нашей стороне было понятно, кто и с какой целью едет в Ханкенди, что с собой везет.

Много же случаев было, когда из РА в Ханкенди попадало оружие, боеприпасы, мины. У нас все армянские ходы записаны. Так что, бесполезными являются челобитные Арутюняна в адрес Ленцова или кого-то иного. Вон, даже в Ереване уже признают Лачинский коридор закрыт, поскольку премьер-министр Никол Пашинян в Праге согласился на то, что Карабахский экономический район является частью Азербайджана. Об этом написал на своей странице в Facebook политолог Бениамин Матевосян.

Собственно, не один он в Армении такой. Очередь из "внезапно прозревших" там тянется очень длинная. Но все это не только не успокаивает, а еще больше тревожит Араика Арутюняна, который решил поставить свою подпись в обращениях к различным акторам международного сообщества с просьбой "обеспечить снятие блокады "арцаха"". Опять 25! Как Азербайджан может объявлять блокаду своей же территории?! Понятно, что Арутюнян образованностью не блещет, но всему же есть предел!

Понятно и то, что ханкендинский Араик что-то лепечет про данную инициативу, называя ее "одним из эффективных способов представления нашей коллективной воли и голоса". Вот мы и посмотрим на ее "эффективность". Уверен, что она будет равна эффективности провокаций Никола Пашиняна, который вначале орал на весь Ереван, что "Карабах-это Армения и точка", а теперь признает территориальную целостность нашей страны.

Руководство Армении, как это уже признали многие зарубежные аналитики, стремится сбросить с себя груз ответственности за судьбу карабахских армян на Россию, Францию, США...Да хоть на инопланетян, лишь бы не заниматься этим лично. Понимают все это и карабахские сепаратисты, которые тоже ищут спасения везде, где только можно и даже там, где нельзя, не прослыв неадекватом.

Впрочем, не имиджа им уже. Все они и Араик Арутюнян в первую очередь понимают, сколь огромное число преступлений на них "висит". И то, что вариантов у них просто нет. Точнее, он всего один - спастись бегством по армянскому паспорту, ища спасения даже не в Армении, а где-то еще, предварительно пойдя по стопам киношного Араика и согласившись на сдачу всех своих подельников. Кому? Руководству РМК. Ибо, иначе придется общаться со следователем Мамедовым. А этого ханкендинский Араик боится даже больше киношного.