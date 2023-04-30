Азербайджанские пограничники проверяют армян на КПП на Лачинской дороге

В сети появилось видео, как азербайджанские пограничники осуществляют паспортный контроль и досмотр автомобилей армян на въезде в Лачинскую дорогу.

Как передает Day.Az, обеспечиваются безопасность и контроль на переходе у въезда на Лачинскую дорогу.

Пересечение границы гражданами в рамках закона проходит дисциплинированно, в атмосфере взаимной вежливости.

Это в очередной раз показывает, что все усилия армян по пропаганде лжи о так называемой "блокаде" Лачинской дороги и "этнической чистке" армян в Карабахе обречены на провал.

Отметим, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди установлен пограничный пункт пропуска.