Решимость и большой политический опыт великого лидера Гейдара Алиева уберегли Азербайджан от бед.

Об этом сказал в понедельник в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" ветеран органов безопасности и Первой Карабахской войны полковник Агалар Алиев, передает Day.Az.

"Гейдар Алиев спас Азербайджан от исчезновения с политической карты мира. В то время, в первые годы независимости, некомпетентная и вероломная власть тандема Народный фронт-Мусават вела страну к пропасти. Хаос, анархия достигли своего апогея, страна была разграблена, была уничтожена экономика", - сказал он.

Агалар Алиев добавил, что в те годы имели место произвол вооруженных групп, рост преступности, внутренние распри, на юге и севере страны поднял голову сепаратизм.

"С другой стороны, происходила оккупация Арменией наших земель. Мы, сотрудники органов безопасности, тогда часто находились в командировках в Карабахе. За несколько месяцев до того, как был оккупирован город Шуша, старейшины города, собравшись, настоятельно подняли вопрос необходимости прихода к власти Гейдара Алиева. Они говорили о том, чтобы мы донесли до руководства в Баку, что только такой сильный политик, как Гейдар Алиев, может предотвратить оккупацию города Шуша, Карабаха. Но, к сожалению, некоторые предатели в Баку помешали возвращению великого лидера, и вскоре наши города и села были оккупированы. Ситуация становилась все более опасной", - сказал он.

Агалар Алиев подчеркнул, что решимость, большой политический опыт великого лидера Гейдара Алиева уберегли Азербайджан от падения в ту пропасть, к которой приближалась страна. В Азербайджане установилась стабильность, был подписан нефтяной контракт, постепенно начала развиваться экономика.

"Было объявлено прекращение огня на фронте и великий лидер Гейдар Алиев приступил к армейскому строительству. Армия, основу которой заложил великий лидер, в последующие годы развивалась, укреплялась, и весь мир увидел ее мощь в 44-дневной Отечественной войне. Азербайджанский народ всегда с глубоким уважением и почтением будет чтить память Гейдара Алиева", - добавил он.