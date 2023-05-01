https://news.day.az/politics/1560424.html Закир Гасанов выразил соболезнования турецкой стороне
Закир Гасанов выразил соболезнования турецкой стороне
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью и ранением военнослужащих турецкой армии в результате ДТП на дороге Ширнак-Улудере.
Об этом сообщает Day.Az.
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