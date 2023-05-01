Закир Гасанов выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью и ранением военнослужащих турецкой армии в результате ДТП на дороге Ширнак-Улудере.

Об этом сообщает Day.Az.

Новость обновляется

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.