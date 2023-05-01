Тигран против Гургена: бесполезные армянские склоки про азербайджанский ППП

Автор: Акпер Гасанов

В Сети появилось видео, как азербайджанские пограничники осуществляют паспортный контроль и досмотр автомобилей армян, направляющихся в Ханкенди из Армении. И ежу понятно, что такое развитие событий было неизбежным. Потому, что нет уже иного нормального пути из РА в Карабахский экономический район Азербайджана. Но, как это часто бывает, в армянском сообществе все восприняли случившееся как нечто шокирующее.

Естественно, что первым делом голос подал некто Гурген Нерсисян, именующий себя "госминистром" того, чего нет и в помине, а проще говоря - очередной карабахский сепаратист, прекрасно понимающий, сколь сильно и окончательно накрыло медным тазом все мечтания его и ему подобных по поводу возможности "пропетлять между струек". Азербайджан, установив ППП на дороге в Ханкенди, установил новые правила. Принятые, кстати, во всем мире.

Что остается в этих условиях Нерсисяну и ему подобным? Имитировать громкое несогласие. И вот мы услышали от этого Гургена привычный бред по поводу того, что "с 23 апреля Азербайджан незаконно установил контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре, в результате чего общины Шушинского района "республики "арцах" остались в полной блокаде". С географией у Гургена такие же проблемы, как и с адекватным восприятием реальности.

Где, кроме застолий среди карабахских армян, продолжающих твердить ложь и чушь про "гуманитарную катастрофу", верят в существование "республики арцах"? Ответ очевиден - нигде. Ни одно государство мира такого образования не признало. И даже премьер-министр РА Никол Пашинян, по итогам пражской и сочинской встреч на высшем уровне, признал территориальную целостность Азербайджана. Всю, включая Карабахский экономический район.

Так что уже тут виден мартышкин труд Гургена, старающегося выдать плод своих и всеармянских лопнувших надежд за существующую реальность. Что до "незаконности" этой акции, то тут и комментировать особо нечего. Во всем цивилизованном мире ППП устанавливаются для контроля людей и грузов, следующих из одного государства, то есть Армении, в другое, то есть в Азербайджан. Так что и тут, как говорят в школе неподготовившимся ученикам: "Садись, "двойка".

Впрочем дальше было и вовсе смешно. Гурген, этот незаконно находящийся с паспортом гражданина Армении на территории Азербайджана пухлый персонаж, поведал миру сказку про то, что жители ряда сел Карабахского экономического района зачем-то обратились к российским миротворцам, "которые разрешили проехать на личном транспорте через ППП у моста Акари без досмотра, заранее заверив, что никакого вмешательства со стороны азербайджанцев не будет".

Какой примитивный "финт ушами"! Российские миротворцы не имеют никакого права что-то запрещать азербайджанским пограничникам. А вот пообещать карабахским сепаратистам нечто подобное они могут. С таким же "успехом", с каким вольны обещать им полет на Луну, прямо из Ханкенди. Проще говоря, облапошивать карабахских армян, финансово при этом обогащаясь, российские миротворцы могут ровно столько, сколь им позволяют сами облапошенные.

Это их, облапошенных карабахских армян, судьба и карма. А вот попытки Гургена изображать удивление по поводу того, что на азербайджанском ППП есть азербайджанские пограничники, напоминают попытки носителя бедных штанов объяснить окружающим свою неспособность сдержать понос и появившееся, вследствие него, коричневое пятно с характерной вонью, "новой модой на штаны".

Так что, лепет Нерсисяна про то, как азербайджанские пограничники "поставили в безвыходное положение, вынудили их выполнить свои требования, засняли процесс на камеру",- звучит эротично, но к этому карабахским армянам надо привыкать. Все, включая Гургена Нерсисяна и Араика Арутюняна. Нет у них более иного выбора. Потому, собственно, и слышны из Ханкенди истеричные вопли, которые, что особо забавно, не убеждают даже армянских политиков. К примеру, своими соображениями на сей счет в Facebook поделился секретарь фракции "Честь имею" Тигран Абрамян. Он назвал слова Гургена неубедительными. Мол, про то, что ППП, который установил Азербайджан, далеко не первый день уже пишут всевозможные, не только армянские, СМИ. Так что, жители Карабахского экономического района Азербайджана армянской национальности, которых Гурген пытался выставить "обманутыми", обо всем прекрасно были осведомлены.

Более того, раскрывает детали Т.Абрамян, при въезде в Карабахский экономический район Азербайджана со стороны РА и до азербайджанского ППП службу несут так называемые "полицейские" так называемого "арцаха", а на прилегающей территории также и пограничные войска Армении, которые, естественно, знали о ситуации. С армянскими "полицейскими", осуществляющими незаконную деятельность в Карабахском экономическом районе нашей страны, мы разберемся. Всему свое время.

Но тут важнее то, что лепет Гургена из Ханкенди вызывает смех даже в Ереване. Настолько все это нелепо и примитивно звучит. Вот и Т.Абрамян уже требует от лидеров карабахских сепаратистов ответа на вопрос о том, как же все же получилось, что через азербайджанский ППП безропотно проехали карабахские армяне? Намекает Тигран на то, что Гурген и Араик пытаются "лохматить бабушку". Для азербайджанской стороны все эти попытки армян выяснить, кто кого обманул, не представляют особого интереса. Потому, что сумма этих склок никак не влияет на существующее положение вещей, при котором наш ППП на дороге из РА в Ханкенди стоит и будет стоять вечно.