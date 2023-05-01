Сколько армян воспользовались вчера новым КПП на Лачинской дороге?

Как сообщалось ранее, на контрольно-пропускном пункте, созданном Азербайджаном в начале дороги Лачин-Ханкенди, обеспечен нормальный режим для проезда автомобилей.

По информации Day.Az, вчера новым КПП на Лачинской дороге воспользовались 11 армян. 8 из них проследовали на автомобиле по направлению Ханкенди-Горус, трое - въехали по направлению в Ханкенди.

Это в очередной раз показывает, что все усилия армян по пропаганде лжи о так называемой "блокаде" Лачинской дороги и "этнической чистке" армян в Карабахе обречены на провал.

Отметим, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.