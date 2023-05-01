Минный террор - одно из основных свидетельств армянского терроризма в целом

Минный террор - одно из основных свидетельств, указывающих на армянский терроризм в целом.

Об этом сказал в понедельник Trend политолог Эльшад Гасанов, передает Day.Az

Он отметил, что на протяжении многих лет азербайджанские земли находились под армянской оккупацией.

"В те годы враг повсюду устанавливал мины, большая часть наших освобожденных от оккупации земель заминирована армянами. Даже когда враг покидал наши земли, он устанавливал дополнительно мины. За период после окончания войны и до сегодняшнего дня более 300 наших граждан погибли или получили ранения, подорвавшись на минах. Минный террор Армении все еще продолжается. Среди найденных мин были обнаружены мины, произведенные в Армении в 2021 году", - сказал он.

Гасанов отметил, что недостаточно стран оказывает поддержку в разминировании наших территорий. "Многие международные организации не сделали должных заявлений в отношении Армении. Эта страна, которая производит мины, незаконно устанавливая их на наших территориях, должна стать предметом осуждения. Однако международные организации не принимают конкретных мер в этом вопросе. Процесс разминирования будет продолжаться в течение следующих нескольких лет. Установка Арменией такого количества мин на наших землях нацелена на то, чтобы замедлить процесс возвращения людей на свои исконные земли и увеличить человеческие потери. Несмотря на все это, работы по разминированию продолжаются быстрыми темпами", - сказал Гасанов.

Отметим, что за период после 44-дневной Отечественной войны 2020 года жертвами мин стал 301 человек, 57 из которых погибли.