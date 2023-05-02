Франция и Армения тесно координируют свои шаги для разрушения мира на Южном Кавказе

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья политического обозревателя Юсифа Аббасзаде о силах, которые пытаются воспрепятствовать долгосрочному миру на Южном Кавказе.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Нет ни одного разумного человека, который бы не хотел спокойной жизни. Все люди понимают, что для создания благоприятных условий жизни более всего необходима нейтрализация очагов опасностей и напряженности.

Ни для кого не секрет, что в определенных регионах мира нездоровые силы сознательно работают или поддерживают срыв стабильности, вызывая провокации, зверства, террор, геноциды и экоциды. К сожалению, когда-то местом подобных бесчеловечных действий была часть Южного Кавказа - ранее оккупированный Карабахский экономический район Азербайджана. А ответ на вопрос - зачем это было сделано - довольно прост: черный бизнес, подпитанный кровью невинных людей.

Натравливая народы друг на друга и придумывая искусственные причины противоречий, эти силы наживаются на войнах и конфликтах.

Весь мир уже знает, что с ними нужно постоянно бороться, им надо мешать в осуществлении кровожадных планов. Это было достигнуто во многих местах. Борьба со злом могла бы быть гораздо успешнее, если бы политические круги отдельных стран не стояли за спиной тех, кто провоцирует напряженность и эскалацию.

Все общество знает, что за реваншистами Армении, за их радикалами стоят французские политики. Странно, что все знают, но многие не спешат осуждать преступные намерения армян и их покровителей.

Помощь армянским экстремистам и военным преступникам осуществляется по различным каналам, официальным и неофициальным, государственным и правительственным. Странно, что французские институты, занимающиеся защитой прав и свобод, тоже подпевают армянским радикалам и уголовникам, вдохновляя их на новые зверства. А армяне всегда совершают преступления против азербайджанцев и турок.

Посольство Франции в Иреване давно превратилось в штаб по оказанию всевозможной помощи армянам, чтобы они заняли наступательную позицию в борьбе против Азербайджана, который в настоящее время решает проблемы послевоенного устройства региона, возрождает Карабах и окружающие его 7 районов.

Тем временем, у армян на повестке дня находится возвращение к военным действиям, а французские политические круги вместо того, чтобы помешать этим планам, призывая к миру в Иреване, помогают им в нагнетании обстановки.

На встрече омбудсмена Армении Анаит Манасян с послом Франции в Ереване Анн Луйо и главой парламентской группы дружбы Франция-Армения Анн-Лоран Петель были обсуждены многие вопросы. По итогам бесед была распространена информация о том, что участники встречи договорились продолжать совместные усилия для решения важных проблем и на этой основе углублять сотрудничество.

Естественно возникает вопрос - какие проблемы важны для участников таких дискуссий? Оказывается, в центре внимания были вопросы, связанные с "нарушением прав жителей (армян) Карабаха" в результате "блокирования" Азербайджаном Лачинской дороги.

Фактически из этого можно сделать вывод, что "добросовестные" политики Франции хотят вмешаться во внутренние дела нашей страны и внести свою лепту. При этом они не ограничиваются одной темой. Участники дискуссий также затронули и блок вопросов, связанных с границами Армении, затем обсудили тему прав армянских "военнопленных", находящихся в Азербайджане, и обеспечения их права на возвращение на родину.

Если обратить внимание на повестку, упор идет на то, что во всех возможных грехах на Кавказе виновен Азербайджан, хотя при этом агрессию в регионе поддерживала исключительно Армения, а Баку почти тридцать лет был вынужден терпеть оккупационную и агрессорскую политику Еревана, решать многочисленные проблемы почти миллиона беженцев и внутренне перемещенных лиц. Имеются можество фактов, свидетельствующих о том, что именно армяне планомерно проводят политику ненависти и территориальных захватов, этнических чисток. Кроме того, они имеют за плечами опыт совершения геноцида.

Ходжалинская трагедия не требует доказательств - их довольно много, о совершенном армянами геноциде знают международные организации, общественность, политики почти всех стран. Если доказана страшная история, есть фото- и видеоданные, а также свидетельства, говорящие о большом количестве смертей невинных людей, то почему французы и им подобные сторонники армян не возвышают голос правды, не осуждают преступников, которые совершили эти вопиющие акты?

Во Франции много противников армянского радикализма, и они решительно осуждают варварство армян, сравнявших с землей Карабах и прилегающие земли, учинивших резню азербайджанцев. Но все дело в том, что голос лживых политиков заглушает голос правды.

Коррумпированные политики этой страны не гнушаются получать грязные деньги от армянской диаспоры. Они наживаются на этих средствах, льют ложь, подыгрывают армянским националистам, чтобы не было возможности воцариться миру между двумя народами.

Есть еще одна важная тема, вокруг которой французы и армяне совместными усилиями устраивают манипуляции. Они актуализируют так называемую проблему пропавших без вести военнослужащих, ссылаясь на вопли и крики их семей. Азербайджан неоднократно информировал мировую общественность о том, что не содержит военнопленных. После войны 2020 года все они были возвращены в Армению в присутствии представителей международных организаций.

Если в Армении пленными считаются обезвреженные военные преступники, пойманные с поличным после 10 ноября 2020 года, то есть после окончания 44-дневной войны, то Иреван впадает в криминальную демагогию с привлечением французских и других зарубежных провокаторов в эту позорную кампанию.

Военные преступники и военнопленные - не одно и то же. Те, кто не был допущен к совершению диверсий, взрывов и других опасных запрещенных действий на территории Азербайджана, подлежат судебному преследованию. Нельзя требовать их свободы, нарушая законы Азербайджана.

Но что стало с почти 4 тысячами азербайджанских военнопленных, заложников, находившихся в Армении после первой карабахской войны, Иреван до сих пор ответа не дает. О судьбе этих людей ничего неизвестно. Вот на что стоит обратить внимание французским политикам, стоящим за армянскими диверсантами и военными преступниками.

Баку всегда готов ответить за свои законные действия и шаги. Блокады Карабаха нет и быть не может. Иреванским армянам лучше работать вместе с французами лишь в тех направлениях, которые служат воцарению мира и восстановлению доверия между двумя народами.