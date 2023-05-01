https://news.day.az/politics/1560501.html Хулуси Акар о поддержке братского Азербайджана перед лицом армянского террора
Хулуси Акар о поддержке братского Азербайджана перед лицом армянского террора
Мы поддерживаем братский Азербайджан в борьбе с армянским террором.
Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на TurkicWorld.
Министр также отметил, что борьба Турции с терроризмом в Сирии, на севере Ирака продолжается и будет продолжаться до полного обезвреживания террористов.
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