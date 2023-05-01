В Баку ответили на абсурдные претензии Армении

Абсурдные претензии Армении не имеют под собой никаких оснований, и мы их категорически отвергаем.

Об этом, как передает в понедельник Day.Az, говорится в комментарии МИД Азербайджана относительно высказывания пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян в связи с созданием КПП на Лачинской дороге.

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