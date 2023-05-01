https://news.day.az/politics/1560532.html В Баку ответили на абсурдные претензии Армении
В Баку ответили на абсурдные претензии Армении
Абсурдные претензии Армении не имеют под собой никаких оснований, и мы их категорически отвергаем.
Об этом, как передает в понедельник Day.Az, говорится в комментарии МИД Азербайджана относительно высказывания пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян в связи с созданием КПП на Лачинской дороге.
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