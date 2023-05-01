https://news.day.az/politics/1560545.html Началась встреча Джейхуна Байрамова и Энтони Блинкена - ФОТО
Началась встреча Джейхуна Байрамова и Энтони Блинкена - ФОТО
В Арлингтоне, в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца, началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
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