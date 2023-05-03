Организаторы Формулы 1 показали армянам кукиш

Автор: Мехти Ахмедзаде

Гран-при Азербайджана, который прошел на днях на улицах Баку, несомненно, стал одним из самых ожидаемых этапов Формулы-1 с момента своего дебюта в нашей стране в 2016 году. Каждый год соревнования проходят на трассе, проходящей через исторические районы города, что делает этот этап уникальным и вызывает особый интерес у поклонников автоспорта.

Трасса в Баку длиной почти 6 км включает в себя узкие участки с малым радиусом поворотов, длинные прямые и три трудных сектора, требующих высокой скорости и точности в управлении. Это одна из самых технически сложных трасс в календаре Формулы-1, которая с каждым разом становится местом установления новых рекордов.

Гонки превзошли все ожидания и в этом году. Например, продажи билетов на Гран-при Азербайджана достигли самого высокого уровня по сравнению с предыдущими шестью годами. 90% билетов было распродано моментально, 70% из которых купили иностранцы, принесшие инвестиции в нашу страну.

Кроме того, был установлен рекорд по количеству фанатов Формулы, посетивших Азербайджан, - впервые нашей стране побывали болельщики из более чем 100 разных стран. Этот показатель является самым высоким показателем, зафиксированным в истории бакинских гонок, что говорит о том, что более половины представителей стран мира побывали на этих соревнованиях в качестве болельщиков.

Согласно отчету Formula One Management о Гран-при Азербайджана Формулы-1 2022 года, мировая аудитория бакинского этапа соревнований приблизилась к 60 миллионам человек. По сравнению с 2021 годом, количество зрителей из разных стран значительно увеличилось. В этот список включены Япония (+116%), Польша (+76%), Канада (+34%), Венгрия (+33%) и США (+21%). Италия, Великобритания и Нидерланды входят в тройку лучших зрителей Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Более 8 миллионов уникальных пользователей смотрели Гран-при Азербайджана Формулы 1 в 2022-м году через официальный сайт "Формулы 1" и мобильное приложение. Это число увеличилось на 9% по сравнению с 2021 годом и на 111% по сравнению с 2019-м.

Количество подписчиков в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) достигло высокого уровня, увеличившись на 116%.

Кроме того, согласно опросу, проведенному среди болельщиков "Формулы-1", 74% респондентов выступили за продолжение проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1". 73% сказали, что трасса Baku City Circuit - отличное место для организации гонок F1, а 74% подчеркнули, что она создает идеальную возможность для обгонных маневров. В целом 62% опрошенных отметили, что гонка в Баку - одна из самых любимых гонок в календаре Формулы-1.

В прошлом году в зарубежных и местных СМИ было опубликовано около 70 000 статей и информации о бакинском забеге. Интерес был высок и в этом году. Около 220 журналистов освещали соревнования Гран-при Азербайджана Формулы-1. В Баку, в частности, прибыли около 50 иностранных фотографов и 90 иностранных журналистов.

Несомненно, что с каждым годом наблюдается увеличение количества иностранных туристов, приезжающих посмотреть соревнования. Например, количество иностранцев, приехавших посмотреть третью гонку Формулы-1, прошедшую в Баку, увеличилось на 31% по сравнению с 2017 годом. Эта тенденция продолжает расти, что не только обеспечивает быструю интеграцию нашей страны в мир, но и способствует нашему социально-экономическому развитию. Статистика показывает, что туристы посещают различные отрасли экономики, в том числе профессиональные услуги, гостиницы и пансионы, объекты общественного питания, рестораны, используют различные виды транспорта, пользуются социальными и культурными услугами, почтой и телекоммуникациями. Таким образом соревнования Гран-при Азербайджана Формулы-1 стали идеальной площадкой для того, чтобы представить миру нашу страну, нашу культуру. Прибывающие каждый год болельщики и туристы имеют возможность познакомиться с азербайджанской культурой, гостеприимством, приветливыми людьми.

Не будем упускать из виду и тот факт, что Азербайджан уже признан страной-победителем на мировой политической арене. Наряду с преимуществами в экономической, политической и социальной сферах, Азербайджан доказал, что может успешно участвовать любых в проектах мирового масштаба, и смог заявить о себе на международной арене при полной подготовке к седьмому соревнованию.

Экономическая привлекательность, авторитет и успех Азербайджана в мире не остаются и без внимания наших недоброжелателей, которые вовсю пытались помешать проведению спортивного мероприятия, но остались у разбитого корыта. Речь, конечно же, о завистливой Армении, министерство образования, науки, культуры и спорта которой на днях попыталось призвать организаторов турнира и международное спортивное сообщество выразить ноту протеста против, внимание!, "политики этнической чистки в Карабахе", которая якобы проводится Азербайджаном.

Армянское ведомство попыталось убедить спортивную общественность, мол Азербайджанская Республика "незаконно блокировала единственную дорогу, Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией и миром, создав все условия для образования гуманитарной катастрофы". Ничего подобного, конечно же, не было, ибо по этой дороге ежедневно проезжали десятки, а то и сотни автомобилей с продовольствием и необходимыми грузами и помощью, что свидетельствовало о лжи армянского агитпропа. Истерика была также по поводу ППП, который Азербайджан, согласно своему суверенному праву, совершенно законно установил на границе с Арменией.

Армянская диаспора (ANCA) также отправляла письма в F-1 с требованием отменить гонку в Баку. Но, естественно, все попытки армянства были обречены на провал. Лучшим ответом на истерику стало продление контракта на проведение гонки. Можно сказать, что организаторы Формулы 1 показали армянам кукиш, ведь, на что способна Армения, - играть в непонятные и грязные геополитические игры на Южном Кавказе, не давая региону возможность выйти из конфликтов, в то время как Азербайджан создает новый имидж, открывая регион миру.

Каждый раз, когда в Баку проводятся крупные международные мероприятия, армяне лезут из кожи вон, чтобы хоть как-то помешать Азербайджану, авторитет которого непоколебим ни перед какими лживыми доводами. Терпя крах за крахом, соседям лишь приходится наблюдать за тем, как наша страна гордо идет вперед, привлекая все большие инвестиции пока Армения с якорем на руках по своей же вине идет на стремительно идет на дно.