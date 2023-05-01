Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльчин Алыоглу

Формула-1 помогает Азербайджану создавать новый имидж Южного Кавказа. Регион долгое время был известен своими конфликтами и проблемами, и многие люди не считали его безопасным для туризма и инвестирования. Однако, благодаря успешной организации Гран-при Азербайджана, многие люди начали смотреть на Азербайджан и Южный Кавказ в целом с другой стороны.

Прохладный бриз со вкусом моря и голосом Каспия. Гул двигателей, разносящийся по улицам - великолепные гонки, крутые повороты и молнией проносившиеся мимо трибун болиды, громко ревущие на улицах бакинской столицы.

Гран-при Азербайджана-2023... Этот ивент является не только спортивным событием, но и мощным инструментом для создания нового имиджа Южного Кавказа.

Это Баку - столица Азербайджана, которая с каждым годом становится все более привлекательным местом для туризма и бизнеса. Одним из ключевых мероприятий, которые помогли Баку стать мировым центром, стал Гран-при Формулы-1.

Баку - город, который находится на стыке Востока и Запада, с глубокими историческими корнями и современной инфраструктурой, которая соперничает с лучшими мегаполисами мира. Он находится на перекрестке нескольких культур и величественных пейзажей, что делает его идеальным местом для проведения одного из самых захватывающих и скоростных мероприятий в мире - Гран-при Формулы-1.

История этой гонки началась в 2016 году, и с тех пор она привлекает внимание миллионов зрителей по всему миру. Баку, который и так был широко известен за пределами Кавказа, за прошедшие годы ворвался на мировую арену, став одним из самых захватывающих мест для проведения Формулы-1. За несколько лет он превратился в настоящую Мекку для автоспорта, с гонщиками, болельщиками и бизнесменами, которые прибывают из разных уголков планеты.

Сегодня Баку - это модный, современный город с множеством достопримечательностей и богатой культурой. Он привлекает туристов со всего мира своими лабиринтами узких улочек и величественными зданиями, где сочетаются средневековый архитектурный стиль и современные технологии. Теперь же, благодаря Гран-при Формулы-1, Баку становится еще более привлекательным для туристов и инвесторов, поскольку он превращается в новый центр мирового автоспорта.

Гран-при Азербайджана Формулы-1 2023 года, прошедший под девизом "Будь готов к неожиданностям", в этом году продолжил устанавливать новые рекорды.

Первый рекорд: за всю историю Гран-при в Азербайджане соревнование 2023 года выделяется как гонка с самым высоким уровнем продажи билетов по сравнению с предыдущими шестью годами.

Второй рекорд: по сравнению с шестью гонками, которые Азербайджан провел в предыдущие годы, Гран-при Азербайджана Формулы-1 в этом году стал первым, когда болельщики из более чем 100 разных стран посетили нашу страну. Это самый высокий показатель, зафиксированный в истории бакинских гонок. Это означает, что представители более половины из 193 стран мира посетили эти соревнования в нашей столице, что, в свою очередь, является показателем большого интереса и внимания к Гран-при Азербайджана Формулы-1 2023 года на международной арене.

И наконец, третий рекорд - численность иностранных болельщиков, приехавших в Азербайджан посмотреть Гран-при, была наибольшей за последние шесть лет.

Билеты на захватывающую гонку Формулы-1, прошедшую в нашей столице в седьмой раз, раскупались стремительно, и на последних трибунах было всего несколько пустых мест.

Гран-при Азербайджана Формулы-1, будучи одной из самых любимых болельщиками городских гонок, превратилось в море адреналина как на трассе, так и за её пределами.

Нет, не все в мире готовы приветствовать Азербайджан как новый мировой центр Формулы-1.

Особенно, наши горе-соседи армяне.

Сразу после первых гонок в 2016 году в Армении начались попытки препятствовать проведению гонки в Баку.

Нынче же министерство образования, науки, культуры и спорта Армении призвало организаторов турнира "Гран-при Формулы-1 2023" и международное спортивное сообщество "выразить протест против политики, проводимой азербайджанскими властями".

То есть армяне обратились в F-1 с просьбой пересмотреть решение о выборе Баку как места проведения гонки.

Кроме того, армянская диаспора (ANCA) активно проводила кампанию по отмене гонки в Баку, отправляя письма и обращения в Международную автомобильную федерацию (FIA) и во все организации, хоть как-то вовлеченные в международный турнир.

Однако, несмотря на все протесты и попытки препятствовать проведению гонки, праздник скорости, мощи и красоты в Баку состоялся.

И согласно недавно подписанному трехлетнему контракту, срок проведения Гран-при Азербайджана Формулы-1 продлен до 2026 года.

Это стало наилучшим ответом армянам.

Расположенная на берегу Каспийского моря 6-километровая трасса Baku City Circuit с 20 поворотами, спроектированная Германом Тильке, всегда принимала запоминающиеся гонки. До сих пор не было повторного победителя Гран-при Азербайджана Формулы-1. Нико Росберг выиграл дебютную гонку F1 в Баку в 2016 году, следом за ним победу одерживали Даниэль Риккардо, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Серхио Перес и Макс Ферстаппен.

"Baku City Circuit стал очень популярным местом проведения гонок Формулы-1. На этой городской арене, где постоянно происходят острые бои, проходили самые запоминающиеся и захватывающие соревнования последнего времени. Мы рады расширению наших отношений с Азербайджаном и заинтересованы в продолжении нашего совместного развития", - так сказал президент и главный исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.

Однако Гран-при Формулы-1 в Баку - это не только возможность показать миру свою техническую мощь и красоту города, но и уникальный инструмент для создания нового имиджа Южного Кавказа. Организаторы гонки посвящают большое внимание развитию туризма и инфраструктуры, чтобы показать миру, что Южный Кавказ - это не только место с богатой историей и культурой, но и с мощным потенциалом для экономического развития и современных технологий.

Ведь Азербайджан - страна, расположенная на пересечении Европы и Азии, связующее звено между двумя континентами, она обладает богатой историей и культурным наследием, а также потрясающей красотой природы. И сейчас Азербайджан стремительно развивается и стремится создать новый имидж Южного Кавказа, сделать этот регион более привлекательным для туризма и инвестиций.

Поэтому одним из ключевых событий, которые помогают Азербайджану продвигаться вперед, является организация Гран-При Формулы-1 в Баку. Это событие привлекает внимание миллионов людей по всему миру и становится главным катализатором развития туризма в регионе. Сообщество Формулы-1 насчитывает более 500 миллионов зрителей, которые могут увидеть все, что может предложить Азербайджан.

Гран-при Азербайджана, проводимый в сердце Баку, - это доказательство того, что Азербайджан может организовывать и проводить мероприятия мирового уровня. Трасса гонки, проходящая мимо знаменитых достопримечательностей, таких как Девичья Башня, "Ичеришехер" (Старый город) и многие другие, позволяет зрителям получить визуальное представление о красоте города. Это может стать отличным мотиватором для туристов, которые хотят увидеть этот город своими глазами.

Организация такого масштабного события, как Формула-1 также дает возможность привлечь новые инвестиции и проекты. На протяжении последних лет Азербайджан активно продвигается в области экономического развития и привлечения иностранных инвесторов. Гран-при является одним из главных элементов стратегии развития туризма и инвестиционного потенциала региона.

Кроме того, Гран-при Азербайджана также дает возможность стране продемонстрировать свой прогресс в области развития инфраструктуры и технологий. Гонка Формулы-1 - это сложное техническое соревнование, которое требует от команд и гонщиков высокой технической подготовки и использования передовых технологий. Поэтому успешная организация Гран-при в Баку стала убедительным доказательством того, что Азербайджан - это страна, готовая к принятию вызовов XXI века и имеющая многообещающий потенциал для будущего развития.

Кроме того, организация Гран-при Формулы-1 в Баку не только дает возможность Азербайджану продемонстрировать свой прогресс и туристический потенциал, но и призывает к социальной ответственности в отношении ветеранов и семей шехидов. Организаторы гонки всегда уделяли и впредь будут уделять большое внимание этим группам общества и предоставляют им особые условия и привилегии в рамках мероприятия.

Баку снова доказал свою привлекательность и гостеприимство для туристов и гонщиков со всего мира. Эта гонка стала еще одним значимым мероприятием, которое позволило Азербайджану продемонстрировать свой потенциал и уникальность.

... И когда мексиканец Серхио Перес из австрийской команды "Ред Булл" пересек финишную линию первым, в воздухе повисло ощущение победы - не только на трассе, но и за ее пределами. Наша страна организовала грандиозное спортивное событие на фоне геополитических и социальных вызовов, справившись с ними блестяще.

И, возможно, в этой победе есть и что-то большее, чем просто выигрыш на гоночной трассе. Это победа смелости и настойчивости, победа солидарности и взаимопонимания, которые позволяют Азербайджану стать не только местом проведения Гран-при, но и символом решительности и мудрости в регионе.