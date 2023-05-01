https://news.day.az/politics/1560561.html В Азербайджане завершены учебные сборы военнообязанных - ВИДЕО
В Азербайджане завершены учебные сборы военнообязанных - ВИДЕО
Согласно плану подготовки на 2023 год, завершены учебные сборы военнообязанных, проведенные в N-ской воинской части.
Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, на учебных сборах были выполнены задания по различным темам.
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