В США проходит встреча глав МИД Азербайджана и Армении

В Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца в США началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Армении Арарата Мирзояна с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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