Участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в фестивале "ТЕХНОФЕСТ" в Стамбуле является показателем уровня дружеских, братских и союзнических отношений между двумя странами. Турецко-азербайджанские отношения можно оценивать в контексте объединенной мощи двух стран. Сегодня в концепции безопасности современного мира Турция и Азербайджан играют особую роль. В целом, отношения Турции и Азербайджана ни на одном этапе своей истории не были такими союзническими как сегодня.

Об этом в интервью Day.Az сказал председатель правления энергетической и инвестиционной компании Damnus Нусрет Джомерт.

По его словам, Турция и Азербайджан будут одними из ведущих государств в регионе и за его пределами во вновь формирующемся мировом порядке.

"Объединение других тюркоязычных стран вокруг Азербайджана и Турции неизбежно, поскольку это определяет исторические традиции и единую силу нашей этнополитической географии. Ведь на нынешнем историческом этапе ни одна страна не способна в одиночку обеспечить собственную безопасность. Поэтому успехи Турции в военно-технической сфере являются и успехами Азербайджана. Неслучайно Минобороны Азербайджана и турецкая компания Baykar подписали соглашение о совместном производстве в Азербайджане беспилотников Bayraktar. Еще одним примером братских отношений между нашими странами является участие Азербайджана в крупных строительных работах в районах Турции, пострадавших от землетрясения. Это еще раз указывает на большую перспективу турецко-азербайджанских отношений, а также определяет роль и прочность их места в системе международных отношений", - заключил Нусрет Джомерт.

Напомним, 29 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в Аэрокосмическом и технологическом фестивале "ТЕХНОФЕСТ" в Стамбуле.

Абдул Керимханов