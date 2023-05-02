В Университете ADA проходит конференция "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему"

2 мая в Университете ADA проходит международная конференция на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" с участием около 40 представителей более 30 стран.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в конференции принимают участие ректор Университета ADA посол Хафиз Пашаев, помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, заместитель бывшего помощника госсекретаря США, бывший первый заместитель председателя Сената Верховного Меджлиса Узбекистана и другие лица.