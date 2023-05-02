Агентство по разминированию отчиталось об обнаруженных минах

Агентство Азербайджана по разминированию в прошлом месяце обнаружило 562 мины на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, в ходе операций по разминированию, проведенных с 1 по 30 апреля в Тертере, Кельбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ходжавенде, Лачине, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, было обнаружено и обезврежено 142 противопехотные, 420 противотанковых мин и 902 неразорвавшихся боеприпаса.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены 4651,45 га территории.